RIETI - La Zeus Npc in vista della sfida interna di Supercoppa contro la Benacquista Latina, in programma mercoledì 11 settembre alle 21, ha comunicato i prezzi e le indicazioni per l’acquisto dei tagliandi. Le prevendite potranno essere acquistati presso lo Store della Zeus Energia di Piazza della Repubblica dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 19:30. Il giovedì anche dalla 10.30 alle 12.30 ed il sabato solo la mattina dalle 10.30 alle 12.30. Gli altri punti vendita saranno: Tabaccheria Tabazar, Tabaccheria Centro Commerciale Perseo e Edicola Piazza Vittorio Emanuele. I prezzi sono, biglietto unico Tribuna 10 euro, Curva 7, curva ospiti 7. Per i bambini dai 0 ai 6 anni compresi, l’accesso sarà gratuito. È previsto il biglietto ridotto di 5 euro per i ragazzi dai 7 ai 17 anni e per gli over 70. Chi vorrà acquistare il biglietto il giorno stesso del match, il botteghino del PalaSojourner aprirà alle 19.Continua la sinergia tra Zeus Npc e l’azienda reatina “Mariani Sport”, storico sponsor tecnico del sodalizio reatino, che per la sfida di Supercoppa tra Npc e Eurobasket (domani 8 settembre, ore 18.30 a Cisterna di Latina) sarà Event Partner, con la novità Marianisport.shop, piattaforma di vendita online. A spiegare la nuova piattaforma è Francesco Mariani, titolare Mariani Sport: «Abbiamo puntato molto nel ramo dello shop online, con grande lavoro e voglia di essere al passo con i tempi. Sono particolarmente orgoglioso dell’area riservata alle realtà sportive reatine, di cui una parte è totalmente dedicata alla Npc. I tifosi potranno così visionare e scegliere il materiale tecnico ufficiale ed ordinarlo con un clic». Così come accaduto nella sfida tra Fc Rieti e Ternana, Mariani Sport promuoverà la nuova area di vendita, nel prossimo mese sono attese altre novità: «Un ulteriore sforzo per sostenere la Npc ed il progetto di Giuseppe Cattani per il quale non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo deciso di sostenere la squadra anche con una linea ad hoc per la Supercoppa che riprende le grafiche della scorsa stagione. Bisognerà aspettare ottobre per ufficializzare la linea del prossimo anno».