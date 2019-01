© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Superbrain, il programma di Rai uno dove si sfidano le supermenti, condotto in prima serata da Paola Perego incorona un ragazzo reatino che ieri sera si è aggiudicato la vittoria della competizione vincendo 20 mila euro in gettoni d'oro. Si tratta di Gabriele Scopel 14 anni appena frequentante il primo anno del liceo scientifico Carlo Jucci e che ieri sera ha stravinto la puntata superandolo prove difficilissime e sbaragliando il campo degli avversari. Quattro puntate della nuova edizione del programma condotto da Paola Perego visibili anche in diretta streaming.A decretare il migliore sarà il pubblico in studio e una giuria composta da tre volti noti del mondo dello spettacolo. Per ogni puntata ci sarà un vincitore a cui verrà assegnato un premio in denaro. Poi ci sarà una finalissima tra i vincitori. Scopel intanto si è aggiudicato la puntata e i 20 mila euro in gettoni d'oro. In giuria anche Amanda Lear e Lo chef Cannavacciuolo.I cast, svolti in tutte le regioni d’Italia, hanno fatto emergere numerosi talenti pronti a stupire.