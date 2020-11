RIETI - Il 29 ottobre era stato al centro della protesta in piazza Vittorio Emanuele II, a Rieti, quando gli imprenditori edili ne avevano denunciato il ritardo dopo la pubblicazione nel decreto Rilancio. Ma ora, a poco più di due settimane, il superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione volti a migliorare l’efficientamento energetico degli immobili vedrà per la prima volta la sua applicazione anche a Rieti. Ad esserne interessato, da lunedì prossimo, sarà un condominio risalente agli anni ‘60 (come buona parte di quelli circostanti) di via Leonessa, traversa di viale Maraini, amministrato dalla Quadrifoglio Immobiliare, su cui verranno effettuati sia lavori di efficientamento energetico che di consolidamento sismico. Grazie al superbonus, gli interventi di efficientamento energetico progettati dallo Studio 36 guidato da Matteo Rossi ed eseguiti dalla Eg.en Costruzioni prevedono isolamento delle pareti, trattamento dei solai, sostituzione degli infissi, installazione di pannelli fotovoltaici e, nell’area condominiale, l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, portando l’edificio dall’essere una vetusta Classe F a una A2, quasi il massimo rispetto all’A4 previsto dalle normative.

Grazie al sisma bonus, poi, lo studio ingegneristico condotto da Daniele Rossetti metterà in campo lavori di consolidamento delle pareti e dei nodi d’angolo in calcestruzzo, oltre a interventi di miglioramento sul tetto. Il tutto, per un costo complessivo di 1.300.000 euro, sostenuti dal superbonus che così, anche a Rieti, consentirà di restituire una boccata d’ossigeno al settore, dopo la denuncia, nei mesi scorsi, di associazioni di categoria e sindacati sullo stato di sofferenza dell’edilizia acuito dall’emergenza sanitaria.

