Volge al termine il progetto dell'associazione SuperAbilità in collaborazione con l'Ita: «Grande soddisfazione»

RIETI - Volge al termine il progetto “Greenable”, (finanziato da Comunità Solidali 2019 DE n. G14771 del 7/12/2020) portato avanti, dal 2020, dall’associazione “SuperAbilità” in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario “Luigi di Savoia”. Si chiude un percorso di vitale importanza per le persone diversamente abili che vi hanno preso parte, imparando a conoscere più da vicino la natura e alcune semplici tecniche di agricoltura. Fondamentale in questo senso l’appoggio del personale scolastico dell’Ita che ha prima erogato un breve corso di biologia, spiegando il ciclo vitale delle piante, per poi fornire i mezzi ai diversamente abili per interagire con gli animali della fattoria e conoscere le proprietà delle materie prime prodotte dall’azienda.



«Nonostante i momenti di stop causati dalla pandemia, noi di Superabilità siamo estremamente soddisfatti - commenta Felice Dionisi, presidente dell’associazione – è stato bellissimo rincontrare i ragazzi a giugno dello scorso anno, con la riapertura delle attività che ha portato una ventata di ottimismo per tutti. Da anni la nostra associazione è un punto di riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie: con noi vengono al mare, in montagna e sperimentano momenti di vita autonoma: ovunque andiamo si sentono a casa».



Un’esperienza positiva per i ragazzi dell’associazione, ma che ha arricchito ed ulteriormente sensibilizzato anche i docenti che vi hanno preso parte e che ricevono i ringraziamenti da SuperAbilità, con la promessa di proseguire la collaborazione con ulteriori iniziative. In programma anche altri progetti volti ad introdurre i diversamente abili ad alcuni sport con l’appoggio di realtà locali come l’Asd Bocciofila Santa Rufina, l’Asd Karate Kodokan, ma anche del Comune di Cittaducale e della Regione Lazio.