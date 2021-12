Lunedì 6 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Trasporti dal Reatino a Roma, norme più restrittive nei locali al chiuso. Da oggi e almeno fino al 15 gennaio arriva il super green pass, con la conseguente distinzione tra certificato rafforzato e base. Nel Reatino, dove ieri si è svolto l’open day a Poggio Mirteto, i contagi sono intanto tornati a superare quota 500. Sui mezzi Cotral e Asm (e sui treni locali) serve il green pass, anche base, quindi pure con tampone negativo. Quello base, quindi anche il tampone negativo, resta valido per andare al lavoro, mentre per entrare e sedersi in un locale al chiuso, tra cui bar e ristoranti, occorre la certificazione rafforzata, quindi il vaccino. E lo stesso è valido per andare al cinema, al teatro, allo stadio o in discoteca. Il Lazio è attualmente in zona bianca e queste norme, sostanzialmente, non cambiano anche in caso di passaggio in fascia gialla. Confermate le durate per i tamponi (quindi per il green pass base): 72 ore per il molecolare e 48 ore per l’antigenico. Queste norme valgono (in attesa dell’avvio delle vaccinazioni sotto i 12 anni) per gli over 12. Al Terminillo, quando gli impianti apriranno, con il Lazio bianco o giallo, si può sciare anche con il base.