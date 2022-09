Summer School per dottori di ricerca: consegnati gli attestati. Visita agli impianti di depurazione di Camposaino

RIETI - Il Presidente di Acqua Pubblica Sabina, Maurizio Turina, ha consegnato, nella giornata di ieri mercoledì 31 agosto, gli attestati ai partecipanti alla Summer School ““Sustainable Governance of water resources in response to the growing thirst for water and energy”, summer school internazionale per dottori di ricerca o dottorandi, sostenuta da Aps e organizzata nell’ambito del progetto Centro Cuore Blu dal gruppo di ricerca interuniversitario “Gecoagri – Landitaly” in collaborazione con l’Università di Foggia.

Nel pomeriggio di ieri tecnici e operatori di Aps hanno poi accompagnato i partecipanti alla Summer School, professori e ricercatori dell’Enea in una visita agli impianti di depurazione di Camposaino.

«Le scuole di alta formazione, in accordo con l’Università di Foggia e sostenute economicamente da Aps, vogliono favorire processi di sensibilizzazione legati alla risorsa idrica, utilizzando un approccio interdisciplinare – spiega il Presidente Maurizio Turina - La realtà reatina diventa così protagonista indiscussa in quanto laboratorio a cielo aperto nel quale osservare forme, azioni e relazioni che i sistemi idrici offrono in una dimensione di sviluppo sostenibile declinato riguardo gli aspetti ambientali, economici e socio-culturali. La presenza di docenti universitari e qualificati esperti afferenti a diversi ambiti disciplinari e di alto profilo scientifico, testimonia l’importanza dell’iniziativa e della collaborazione di Aps. Peraltro, collaborazioni di tale livello permettono di immaginare anche ricadute potenziali in termini di Ricerca&Sviluppo e innovazione anche sul territorio».