Summer Cup al Valletonda, Poggio Mirteto e Real Gavignano Ponzano in semifinale. Foto

Sabato 26 Giugno 2021, 13:07

RIETI - Terminata la fase di qualificazione del girone A della Summer Cup 2021, torneo di calcio a 8 che si disputa nell’impianto sportivo di Valletonda a Poggio Mirteto.

Le gare e la classifica del girone A

Dopo le partite di ieri sera: Poggio Mirteto - Forano 7-1 (nella foto un gol dei mirtensi) con le reti di Luciani che fa tripletta, Bonifazi, Loreti, Paoloni e Masci, per Forano Di Paolo e uno scoppiettante Real Gavignano Ponzano che ha battuto 4 a 3 Cantalupo coi gol di Barnabei, Gherardo, Recchia e Mancini mentre per il Cantalupo fa tripletta Corinaldesi, sono stati scritti i primi verdetti. In virtù dei risultati ottenuti la classifica finale vede al primo posto Poggio mirteto a punteggio pieno, 9 punti poi il Real Gavignano Ponzano a 6, Cantalupo 3 e Forano 0. Vanno in semifinale Poggio Mirteto che incrocerà con la seconda del girone B e il Real Gavignano Ponzano che affronterà la prima del girone B.

Il girone B

Questa sera non si gioca per via della concomitanza della partita degli Europei Italia-Austria. Si torna in campo domani sera con le ultime sfide del girone B per designare le alte due semifinaliste: alle 20 Castrum Donadei – Poggio Catino e alle 21 Selci – Casperia. La classifica provvisoria nel girone D alla vigilia del’ultimo turno è Selci 6, Castrum Donadei e Casperia 3, Poggio Catino 0.