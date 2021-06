Summer Cup al Valletonda: Castrum Donadei fa poker, tris del Selci. Foto

Venerdì 25 Giugno 2021, 12:27

RIETI - Ancora grandi sfide alla Summer Cup 2021 di Poggio Mirteto torneo di calcio a 8 che si disputa nell’impianto mirtense di Valletonda.

Ieri sera di fronte il Castrum Donadei (fusione delle squadre di Castelnuovo di Farfa e Poggio Nativo) e il Casperia. E’ finita 4 a 2 per il Castrum grazie alla doppietta di Marchesani e i gol di D'Annibale e Boni mentre per Casperia ha fatto doppietta Armagno. Il Castrum ha approfittato di un primo tempo impalpabile del Casperia per portarsi avanti mentre gli Aspresi hanno giocato poi un grande secondo tempo ma non è bastato per poter rientrare in partita. Nell’altra gara del girone B Selci (nella foto) ha battuto 3 a 0 senza troppi fronzoli il Poggio Catino con doppietta di Pezzotti e poi Ferraioli e si prende così il comando del girone a punteggio pieno davanti al Castrum Donadei e il Casperia (una vittoria a testa) e Poggio Catino fermo a 0 punti.

Il programma di oggi

Stasera ultime due partite del turno di qualificazione del girone A: alle 20 Poggio Mirteto Forano e alle 21 Cantalupo – Real Gavignano Ponzano. Domani riposo per la concomitanza della partita degli europei dell’Italia mentre domanica si chiude anche il girone B con le sfide tra Castrum Donadei – Poggio Catino alle 20 e Casperia – Selci alle 21. Poi saranno semifinali e finale.