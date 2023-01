Rieti, aspirante suicida soccorso e salvato

RIETI - Alla tragedia sfiorata, la soddisfazione di aver salvato una giovane vita in extremis. A Greccio aspirante suicida ritrovato in stato di incoscienza è stato salvato nei giorni scorsi da carabinieri e 118, il cui tempestivo intervento ha evitato il peggio. Il ragazzo, un 28enne di origini straniere, aveva manifestato la volontà di mettere in atto il drammatico gesto senza poi più rispondere al telefono. Circostanza che aveva subito messo in allarme i soccorritori. Individuato l’appartamento i soccorritori hanno forzato una finestra riuscendo ad entrare all’interno dell’abitazione dove c’era il giovane ormai privo di conoscienza per l’asfissia dovuta l’utilizzo di una corda. Subito sottoposto a manovra di rianimazione il 28enne è ritornato alla vita. Immediato poi il trasportato al pronto soccorso per accertamenti.