RIETI - Nella location privilegiata della Sala Conferenze della Sabina Universitas, un folto e attento pubblico ha preso parte al Convegno “La Prevenzione non è solo un accessorio, pensiamoci insieme” patrocinato dalla Regione Lazio e organizzato dalla Sezione di Rieti della Lilt in collaborazione con Asl Rieti.Dopo il benvenuto Daniele Mitolo, che ha fatto gli onori di casa per la Sabina Universitas, i lavori sono stati aperti dalla lettera di preghiere e auguri rivolti al presidente Lilt Enrico Zepponi da monsignor Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito. Nel rinnovato spirito di collaborazione con l’Ente e le altre Associazioni di volontariato, l’impegno della LIlt reatina è stato illustrato dallo stesso presidente che ha esortato i presenti alla partecipazione e alla propaganda dell’iniziativa dell’Alcli “Camminata per la vita” in programma questa domenica, 21 ottobre, con appuntamento al Campo Scuola.In veste di moderatore, Felice Patacchiola direttore Uoc di ostetricia e ginecologia del de Lellis ha evidenziato il contributo delle Associazioni e messo in luce la centralità della prevenzione per la ginecologia. Sullo stesso tema è intervenuto Mario Santarelli, responsabile Screening Asl, che ha esposto un quadro esauriente degli screening oncologici e dei percorsi diagnostici, annunciando in anteprima la costituzione del Centro di coordinamento nella nuova sede di Viale Matteucci, per il quale si prevede l’impiego di 20 operatori per le attività di screening e call center rispondenti alle richieste di diecimila donne l’anno.Ma dagli aspetti più organizzativi, strutturali e fattuali la prevenzione è stata declinata nel corso del convegno sino ai suoi risvolti più prettamente psicologici. Infatti, Gabriele Di Mario, psicologo e sessuologo, collaboratore a Rieti dell’Ente Nazionale Sordi, ha parlato della prevenzione della malattia nei termini di una lotta necessaria contro lo stress, possibile attraverso una terapia psicologica che permetta di sviluppare consapevolezza. A dimostrazione del beneficio che il corpo riesce a trarre dal benessere psicologico, è stato proposto a tutti i presenti un semplice esercizio di rilassamento.Una sintesi conclusiva dei temi affrontati è stata elaborata dall’appassionato intervento del Direttore generale ASL di Rieti, Marinella D’Innocenzo, che ha ringraziato le associazioni di volontariato, in modo particolare Lilt e Alcli, invitandole a dare continuità alla loro azione per tutto l’anno. Non ultimo per importanza la D’Innocenzo ha richiamato l’attenzione sull’apertura nel distretto Mirtense del primo ambulatorio in Italia di “Medicina narrativa”, auspicandone un’ampia promozione anche a Rieti.L’ultima parola è spettata al vicepresidente Flavio Fosso che porgendo i suoi saluti alla presidente dell’Alcli Santina Proietti, presente in sala, ha rinnovato l’invito a prendere parte alla “Camminata per la vita”, emblema forte di una prevenzione attiva, partecipativa e più che mai viva in città.