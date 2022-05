“Come non detto”, tutto pronto per l'esibizione live dei Subuteo

RIETI - Il sound è più elettronico e dance, ma il testo conserva quella nota malinconica che, in fondo, è tra le cose che più ci fanno apprezzare i Subuteo. S’intitola “Come non detto” l’ultimo pezzo della band reatina, da poche ore su Spotify ma già pronta per essere portata dal vivo di fronte al pubblico. È quello che accadrà stasera (13 maggio) al Wally’s di Piazza Vittorio Emanuele, dove i Subuteo si esibiranno live in un dj set a partire dalle 19.



“Ora sei fredda come ghiaccio in un americano” cantano i Subuteo riferendosi ad un amore finito male, che è al centro di “Come non detto”, ma che viene affrontato anche in questo caso con un testo a tratti scanzonato a tratti profondamente nostalgico. Sale a 7 il numero dei brani nel repertorio dei Subuteo, numero pronto a crescere nel corso della prossima estate, con novità ed eventi dal vivo.