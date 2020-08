Rieti, su Spotify il nuovo brano dei Subuteo: “Bolla” è la storia di un amore finito

RIETI - Il 21 agosto è arrivato e i Subuteo non hanno deluso le aspettative: “Bolla” è su Spotify. Come in "Stanza d'Hotel", la promettente band reatina torna a esaminare la fine di un amore, stavolta usando uno sguardo più sereno e rassegnato.

«Il brano nasce dal ritornello “siamo scoppiati e non ci puoi fare nulla”, perché ormai non c’è modo di rimediare alla rottura – spiegano – anche in questo caso però, abbiamo cercato un ritmo e delle sonorità che portassero delle vibrazioni positive, come a sottolineare l’intento di uscire da un rapporto malsano senza farsi più del male e abbandonando ogni gelosia».

Sale così a quota 5 il repertorio della band, attiva da appena un anno, e che grazie a “Bolla” dà inizio alla collaborazione con la società di distribuzione “Artist first”, già nota nel panorama musicale italiano.

In attesa di tornare a suonare dal vivo, i Subuteo lasciano parlare i sempre più numerosi click sulle piattaforme digitali, che tra non molto, ospiteranno anche il videoclip di “Bolla”, da poche ore disponibile su Spotify.

LINK: https://subuteo.lnk.to/Bolla

