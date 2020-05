RIETI - «L’amore è stanco di belle parole, fatti un po’ odiare». Così si leggeva, nei giorni scorsi, in un post su instagram con cui i Subuteo annunciavano l’uscita di un nuovo singolo: da giovedì 30 aprile “Stanza d’Hotel” è online a catturare i click dei numerosi fan da Rieti e da tutto il Centro Italia. Dopo “Fare Goal”, “Spaghetti” e “Monolocale”, la band reatina torna allo scoperto con un altro brano che dà voce a stati d’animo condivisi da un’intera generazione: «la canzone gira intorno alla fine un amore…» come raccontano Raffaele, Nicola, Francesco, Verdiana e Damiano nell’intervista che ci hanno rilasciato.

Ragazzi, ascoltando “Stanza d’Hotel” si percepisce che, quella cantata, sia una storia vissuta sulla pelle di qualcuno di voi…

«L’ispirazione nasce da un’esperienza personale, riguarda una rottura effettivamente avvenuta. Il pezzo non è venuto giù di botto: è un collage di più pensieri che si sono susseguiti nel giro di un mese dopo questa rottura. L’unione di questi pensieri in un’unica canzone è stata piuttosto naturale per noi».

È corretto pensare a questa come alla vostra prima canzone d’amore?

«Sì, è senz’altro così, era inevitabile: per i primi 3 singoli abbiamo evitato la tematica, ma era impossibile non scrivere un pezzo di questo tipo. Si tratta comunque di un amore finito e una riflessione sulle cause esterne che hanno portato a questa rottura».

La quarantena non vi ha fermato e avete anche realizzato un bel video per accompagnare il brano…

«L’emergenza ci ha imposto di non poterlo ambientare in giro per la nostra città, così abbiamo deciso di intervallare delle scene di un matrimonio con altre in cui Nicola suona in un letto nel mezzo di una campagna (ridono): è stato molto difficile portare il letto in un campo aperto, ma ci siamo adoperati e alla fine ce l’abbiamo fatta. Oltre al video c’è anche il bellissimo artwork di Sofia D’angeli e la ringraziamo per averlo realizzato».



Com’è stato incidere a distanza?

«È stato parecchio difficile: abbiamo fatto una sorta di smartworking con videochiamate e piattaforme di streaming per passarci a vicenda i vari file. Alla fine è uscito un buon risultato e siamo molto contenti».

Anche voi non vi siete negati alla “platea virtuale” con dirette streaming e partecipazioni ad eventi online. Potremo vedervi ancora sui nostri schermi prossimamente?

«Abbiamo già delle nuove proposte per tornare in diretta con alcune pagine musicali: nel corso di questo mese ci sarà senz’altro occasione (sorridono)».

Cosa faranno i Subuteo appena terminato il lockdown?

«Sicuramente riprenderemo a pieno regime l’attività, tornando a scrivere tutti insieme in una stanza, che è la maniera migliore per sviluppare un processo artistico. Vogliamo tornare a provare i pezzi nella nostra sala e a suonare dal vivo: avevamo iniziato da poco con i concerti e questa emergenza ci toglierà la possibilità di ritrovarci su un palco e divertirci insieme. Non vediamo l’ora di ricominciare e nel frattempo stiamo lavorando a dei nuovi singoli: sarà un’estate ricca di novità».

I Subuteo: Raffaele Pitoni (voce), Nicola Miccadei (chitarra), Verdiana Tedesco (tastiere e synth), Francesco Carones (basso), Damiano Marcari (batteria)

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=dwr4AxBfMPQ

