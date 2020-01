© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - S’intitola “Spaghetti” il terzo brano della band reatina “Subuteo”, uscito sul web solo pochi giorni fa ma già apprezzatissimo dagli amanti del genere indie. Ancora una volta il gruppo, composto da Raffaele Pitoni, Francesco Carones, Nicola Miccadei, Verdiana Tedesco e Damiano Marcari, dà voce ad un disagio giovanile, vestendo i panni di uno studente fuori sede che sente la mancanza di casa. Il tutto è, ovviamente, messo in musica con ironia e leggerezza, complice anche il videoclip presente su Youtube ed interamente autoprodotto, capace di strappare un sorriso allo spettatore, così come il testo ideato dallo stesso Pitoni.Un brano che, musicalmente, rappresenta una spaccatura rispetto ai precedenti “Monolocale e “Fare Gol”: “Siamo usciti dalla comfort zone sperimentando suoni ancora più elettronici – spiegano i Subuteo – Siamo contenti di constatare che la gente mostri interesse ai nostri brani, e adesso che ne abbiamo prodotti tre, cominciamo ad allestire i primi live”.In città si canticchia già il ritornello “Mi mancano gli spaghetti che mi cucinavi tu”, in attesa che i Subuteo rendano note le date delle prime esibizioni dal vivo, tra cui si spera ci sia posto anche per Rieti.