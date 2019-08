© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I “Subuteo”, band emergente appena entrata nel panorama musicale reatino, danno voce ai malumori di una generazione che non “riesce a fare goal”, con il loro primo brano.S’intitola appunto “Fare Goal” il pezzo d’ esordio di una band formata da 5 elementi molto affiatati e da tempo uniti dalla forte passione per la musica. Partenza col botto per i Subuteo se si pensa che il brano, a meno di una settimana dalla pubblicazione, ha già collezionato più di 3000 visualizzazioni su Youtube, lasciando il segno anche sui social.Il merito è anche del testo, che ben interpreta lo stato d’animo dei molti giovani spesso insicuri rispetto al proprio futuro: «Fare goal è un’espressione da intendere all’inglese, il goal è un obiettivo – spiegano i membri della band – Il pezzo racchiude tutte le paranoie proprie della nostra età, come l’incapacità di capire bene cosa vogliamo diventare, dove vogliamo andare e come ci si possa arrivare». Un altro punto di forza sta certamente nell’arrangiamento musicale, elaborato e al passo coi tempi, per il quale i Subuteo hanno sperimentato sonorità insolite ed innovative.A contribuire al successo di “Fare Goal”, anche la firma di un altro giovane e talentuoso reatino, l’attore Simone Casanica, interprete del video musicale che esprime pienamente il significato del testo. «L’idea del video era quella di descrivere una giornata tipo di chi si trova in questo stato angoscioso – affermano i Subuteo – Volevamo incentrarci su un unico soggetto che riuscisse a trasmettere con uno sguardo questo stato d’animo: Simone è entrato talmente bene nella parte da riuscire nell’intento e lo ringraziamo per questo».Buona la prima per i Subuteo, che possono dirsi soddisfatti per la buona riuscita del brano, interamente autoprodotto e a disposizione di chiunque voglia ascoltarlo sulle piattaforme online, in attesa di conoscere le date live del nuovo gruppo reatino.I Subuteo: Raffaele Pitoni (voce), Nicola Miccadei (chitarra), Francesco Carones (basso), Verdiana Tedesco (tastiere e syinth), Damiano Marcari (batteria).