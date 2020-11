Magliano Sabina, ufficio Suap per gli imprenditori anche di altri comuni della Sabina

RIETI - Dovranno fare riferimento all'ufficio Suap del comune di Magliano Sabina gli imprenditori di Montebuono, Collevecchio, Selci oltrechè di Magliano Sabina, che intendono avviare una pratica inerente la propria attività produttiva. Dalla fine dello scorso mese, infatti, è stato attivato uno sportello gestito in forma associata dall’Unione di Comuni Nova Sabina. L'imprenditore dovrà poi provvedere all'invio telematico attraverso il portale www. impresainungiorno.gov.it. Il Suap è definito dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 come: “l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento". I referenti del servizio, la cui responsabilità ricade sotto l'architetto Massimiliano Filabozzi, metteranno a disposizione l'apposita modulistica ed assisteranno il richiedente nella sua compilazione al fine di garantire l'accoglimento della domanda. Sarà l'ufficio che si occuperà di inviare agli uffici comunali coinvolti nel procedimento, nonchè agli Enti esterni al Comune, la documentazione necessaria affinchè gli stessi provvedano a rilasciare il proprio parere.

