RIETI - Si è svolto all’isola di Ventotene dal 21 al 23 settembre il Convegno su “Alternanza Scuola-Lavoro in relazione alle attività sportive : esperienze a confronto tra le Scuole del Lazio e mondo dello sport “.All’incontro hanno preso parte due Istituti per ogni provincia. La città di Rieti era rappresentata dal Liceo Scientifico Sportivo C. Jucci e dall’ Ist. Magistrale Elena Principessa di Napoli che hanno presentato i progetti realizzati , e dal Liceo Sportivo internazionale di Amatrice, invitato come osservatore speciale che intraprenderà le attività di alternanza specifiche durante il prossimo anno scolastico.Alla presenza del Direttore Generale dell’USR Lazio Gildo De Angelis, del Dirigente Ufficio III USR Lazio Michela Corsi, del Coordinatore Regionale Educazione Fisica e Sportiva Antonino Mancuso e del Presidente CONI Lazio Riccardo Viola, i nostri rappresentanti hanno esposto le loro esperienze di alternanza in ambito sportivo, corredate da materiale multimediale, realizzate in convenzione con enti e Federazioni Sportive del territorio. Gli alunni del liceo Jucci, Leonardo Domenici ed Enrico Giordani, dopo un’introduzione del prof. Guerrino Rosati , hanno relazionato in particolare sulla loro esperienza “ Jucci TeamSportEvent “ di progettazione e realizzazione di un evento sportivo , denominato “ Lyceum Cup “ al quale hanno partecipato gli Istituti di II grado del Comune di Rieti , articolato su tornei di Calcio a 5, Basket 3vs3 e Beach Volley ; il prof. Giuliano Buccioli e l’ alunna Chiara Mostarda dell’ Istituto Elena Principessa di Napoli hanno illustrato il Progetto di apertura alla diversità e di prevenzione contro gli incidenti automobilistici “ Ri-alziamoci insieme e…ripartiamo con le ruote al vento “, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nuova Pallacanestro in Carrozzina Rieti (NPiC Rieti); poi l’alunna Chiara Focaroli, frequentante il corso musicale , si è esibita in un fuori programma molto apprezzato a conclusione degli interventi.La Delegazione reatina guidata dalla Referente Provinciale per l’Educazione Fisica prof.ssa Laura Spagnoli , oltre ai Docenti e alunni già citati era composta dai prof. Alberto Cavalli ( Jucci) e Franca Tozzi ( EPN) in rappresentanza dei rispettivi Dirigenti Scolastici e dalla prof.ssa Amalia Parrinello e le alunne Valentina Cutuli e Nicole O’Haire del Liceo Sportivo di Amatrice.Gli altri Istituti presenti al Convegno : L.S. Severi (Frosinone), L.S. Sulpicio (Veroli), L.S. Grassi (Latina), I.O. Giulio Cesare (Sabaudia), L.S. Ruffini ( Viterbo), ITC Savi (Viterbo), IIS Marconi (Civitavecchia), IIS Salvini (Roma), L.S. Kennedy (Roma), Ist. Giovanni Paolo II (Roma).