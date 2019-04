© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche un reatino siederà nel Consiglio della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. Si tratta del 20enne Lorenzo Tomassini, da due anni all’interno dell’Unifi, e recentemente eletto come rappresentante per la facoltà di Giurisprudenza.Un incarico di rilievo per il reatino, raggiunto dopo una militanza nella lista “Csx Toghe Rosse”, che ha ottenuto 352 voti, su 777 votanti, centrando un risultato storico. Un traguardo che farà certamente piacere a tutti i reatini, e ancor di più allo stesso Tomassini, già intenzionato a proporre alcuni provvedimenti riguardanti la distribuzione degli esami e del carico didattico, oltre a diverse agevolazioni per i fuori sede.«Abbiamo impiegato il massimo impegno per raggiungere questo risultato, che dedico a Rieti e all’Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli, di cui sono stato rappresentante per due anni – afferma Tomassini – Sono felicissimo per questo successo».