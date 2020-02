© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina, 18 febbraio, le classi 2^A e 2^D dell’Ite dell’Iis “Luigi di Savoia” hanno incontrato, presso la Sala consiliare del Comune, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, per conoscere l’attività dell’Ente e, in particolare, il ruolo del Sindaco. L’iniziativa rientra nell’ambito di quelle adottate dall’Istituto Superiore nel più generale quadro degli interventi educativi finalizzati a conoscere il territorio e i suoi organi di governo.Il confronto è stato interessante e approfondito, con numerose domande dei ragazzi: dagli spazi per i giovani e per lo sport fino alle infrastrutture e la mobilità del territorio, passando per le tante attività, sia di gestione ordinaria sia di programmazione strategica, che vedono impegnata quotidianamente la Giunta del Comune di Rieti.Il Sindaco Cicchetti, congratulandosi con gli studenti per l’interesse e la voglia di conoscere il proprio territorio, ha risposto alle sollecitazioni, annunciando, ad esempio, la volontà dell’Amministrazione di realizzare nuovi spazi dedicati alle attività giovanili, culturali e musicali, a Villa Reatina e nell’ex Mercato Coperto del Centro Storico. Il Sindaco Cicchetti ha concluso il confronto lanciando un appello ai ragazzi «ad interessarsi e impegnarsi sempre più nella vita della comunità locale, utilizzando ogni spazio per finalità civili, sportive e culturali, evitando le tentazioni che, soprattutto in questo particolare momento storico, sono sempre in agguato».