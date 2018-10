Ultimo aggiornamento: 21:53

RIETI - Corteo di protesta, domattina alle 9, degli studenti dell’istituto “Elena principessa di Napoli” dopo quanto accaduto venerdì alla “Sacchetti Sassetti“. “Nonostante da tempo sia stata evidenziata, non solo da noi studenti, la precarietà della struttura ci siamo ritrovati a settembre in una situazione inaccettabile”, scrivono gli studenti in una nota. Un mese fa venne chiuso il quarto piano dopo il crollo di pezzi del sottotetto in un’aula e otto quinte classi furono trasferite nella palazzina della Sabina Universitas in via Angelo Maria Ricci.“Costretti a rientrare alla Sacchetti Sassetti nonostante i lavori fossero ancora in corso, l’epilogo della vicenda è ormai a tutti noto: venerdì verso la fine della quarta ora è caduta una parte di controsoffitto mettendo in serio pericolo l’incolumità degli studenti che stavano regolarmente svolgendo la lezione. Chiediamo a chi di competenza di trovare al più presto una soluzione che garantisca una sede stabile e sicura, che non preveda invece i doppi turni pomeridiani che rappresenterebbero un grave disagio per tutti, soprattutto per il grande numero di pendolari presenti all’interno dell’istituto. Quello che chiediamo dunque non è rientrare nella Sacchetti Sassetti che non garantisce, nonostante continui ripetuti lavori, la sicurezza degli studenti e che dunque ci priva del nostro diritto allo studio”.