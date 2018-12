RIETI - Studenti in sciopero questa mattina al polo didattico di Poggio Mirteto. Circa il 90% degli alunni non sono entrati e hanno diffuso un documento con il quale spiegano le motivazioni della protesta. Intanto richiamare gli enti preposti alle loro responsabilità in merito alle manutenzioni e lo stato di salute della struttura che ad oggi presenta criticità su un muro perimetrale, muffa in alcune aule degli istituti professionali, palestra chiusa da oltre un mese. Gli alunni oltre a protestare per rimarcare senso di responsabilità ed evitare strumentalizzazioni propongono durante la protesta a sorpresa, di dedicarsi ad attività di cura manutenzione ed abbellimento della struttura. © RIPRODUZIONE RISERVATA