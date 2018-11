© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche gli studenti reatini si aggregano allo sciopero nazionale contro I tagli all'istruzione. Domani, venerdì 16 novembre, gli alunni manifesteranno per le vie del centro, come ha già annunciato il presidente della consulta Alessandro Zelli in un comunicato. Uno sciopero finalizzato a ottenere non solo più fondi, ma anche un'alternanza scuola lavoro più adeguata. «Questi tagli gravano sulle famiglie, costrette a pagare tasse e contributi volontari per garantire un'istruzione ai propri figli - si legge nel comunicato - La scuola dovrebbe avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, attraverso un'alternanza legata al percorso di studi e che non sfrutti la manodopera degli studenti». «Non lasciamo che ci si rubi il futuro. Il 16 novembre scendiamo in piazza per tirare "Giù la maschera" al governo e per alzare la testa perché nessuno resterà a guardare - conclude la nota - Questo non è il cambiamento che vogliamo».