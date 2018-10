REITI - Giorno di protesta, con corteo nelle vie del centro, per gli studenti di tre scuole reatine, più quelli dell'Aldo Moro di Passo Corese.



Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costaggini in subbuglio per la situazione dei laboratori e i lavori nella succursale via Salaria non ancora ultimati. Il problema del Rosatelli è duplice: l'inagibilità dell'aula magna e la mancanza di gas nei laboratori. Invece gli studenti del Classico scioperano per trovare le aule per il Pedagogico.