RIETI - Dagli uliveti alle vostre case, passando per i laboratori di chimica dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti. Tutto a chilometro zero. Sono le saponette prodotte dall’azienda Saponi di Sabina che vede protagonisti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore diretto da Daniela Mariantoni.Domani, giovedì 6 dicembre, alle 10.30 si terrà a Palazzo Dosi la presentazione dell’azienda che produce saponi con l'olio di oliva del territorio Sabino.L’iniziativa del Rosatelli rientra nel progetto “Apprendere per Riprendere” nato dalla creatività Vises, Ong volontari Iniziative Sviluppo Economico Sociale, che punta a supportare lo sviluppo delle nuove generazioni nelle aree colpite dal sisma del 2016. È un progetto di alternanza scuola lavoro inserito nelle attività del protocollo d’intesa siglato tra Federmanager e Miur.La scuola mira a sviluppare negli studenti il senso della professionalità e responsabilità aziendale, ad incentivare la spinta innovativa che da sempre caratterizza l’Istituto. Per acquistare le saponette, al limone, alla rosa, all’arancia, al muschio bianco, all’eucalipto, alla lavanda, alla viola, è possibile scrivere all’indirizzo mail saponidisabina@gmail.com . E’ possibile contattare l’azienda al numero di telefono 0746-201387.