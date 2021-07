Gli studenti del Rosatelli alla scoperta del territorio con l'esperienza Mab

Venerdì 9 Luglio 2021, 09:26

RIETI - «Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese». Pronunciando, nel gennaio1961, il suo famoso discorso d'insediamento, John Fitzgerald Kennedy incitava tutti i cittadini statunitensi ad esercitare in maniera consapevole e attiva lo straordinario diritto di civitas.

Sessanta anni dopo, gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Celestino Rosatelli” di Rieti, mostrano di aver compreso perfettamente la portata, in termini valoriali, dell’invito del Presidente Kennedy.

Lo fanno andando alla scoperta del proprio territorio attraverso il Mab, un laboratorio didattico innovativo, che il Rosatelli promuove attraverso la partecipazione alla Rete Mab Italia, i cui referenti nazionali sono l’Ipsseoa “Costaggini” di Rieti e il Liceo “Pascal” di Pomezia.

Le attività del Piano Scuola Estate promosso dal Ministero dell’Istruzione, diventano così, per questi studenti, riscoperta percettiva del territorio in cui vivono e delle proprie radici, che l’esperienza Mab riesce, incredibilmente, a trasformare in luoghi del cuore.

Conoscere il territorio significa amarlo di un amore profondo e amarlo implica, inevitabilmente, tutelarlo e promuoverlo con tutte le proprie forze.

Se la Scuola (con la “S” maiuscola) educa alla bellezza e alla tutela del patrimonio storico-ambientale, allora riesce in quello che sembra abitualmente un compito arduo: trasformare i giovani in cittadini attivi e consapevoli.