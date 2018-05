di Alessandro Como

RIETI – Grande soddisfazione per il Liceo Classico e il Liceo Scientifico di Rieti: sabato 5 maggio, infatti, 23 studenti (11 del Varrone e 12 dello Jucci) hanno avuto l’onore di recarsi presso la corte di Cassazione, in occasione della “Notte Bianca della Legalità”. L’evento, giunto alla quarta edizione, ha coinvolto le sedi dei tribunali di Roma, Napoli, Palermo e Genova, aprendo le porte a più di 1200 studenti. L’organizzazione della manifestazione è stata portata avanti dall’Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), gli Uffici Scolastici Regionali di Lazio, Sicilia, Campania, Liguria, gli Ordini degli Avvocati e le Forze dell’Ordine.



Non appena arrivati, gli studenti, accompagnati dalle docenti Nadia Laudazi, Soave Miccadei e dal dirigente scolastico professoressa Stefania Santarelli, hanno ricevuto una calda accoglienza da alcuni magistrati che, in qualità di tutor, hanno guidato i ragazzi per tutta la giornata. A seguito dell’esibizione musicale del liceo Farnesina, gli studenti hanno assistito ad una conferenza sul tema della corruzione. L’incontro si è aperto con un brano tratto dal film di Checco Zalone “Quo Vado”, volto ad animare il dibattito, introdotto e moderato dal giornalista Massimo Giannini, sul fenomeno ed i suoi effetti. Ad impreziosire l’incontro sono intervenuti personaggi di spicco, tra cui il professore di scienze politiche Alberto Vannucci, il magistrato Gherardo Colombo, il pm Stefano Palazzi e il comandante del reparto anticrimine Ros carabinieri di Roma Giovanni Sozzo. Nell’Aula Occorsio, invece, c’è stata la rappresentazione di un processo fittizio, al termine del quale l’evento si è concluso con il buffet finale.



«E’ stato per me, ma penso di parlare anche a nome degli altri ragazzi che hanno vissuto quest’esperienza – spiega Christian Donati, rappresentante dell’Istituto Marco Terenzio Varrone – un altissimo momento di formazione. Non solo abbiamo avuto la possibilità di conoscere e relazionarci con illustri magistrati e altre personalità del mondo della giurisprudenza, ma abbiamo capito anche quanto la legalità sia fondamentale nella nostra società, sempre più attaccata dalla corruzione. Da questa conferenza è emerso chiaramente come la corruzione investa tutti noi ogni giorno e che possiamo combatterla, partendo proprio da noi stessi. Anche il processo è stato molto efficace e ci ha fatto comprendere nei dettagli tutto quello che è l’iter processuale».

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA