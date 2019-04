IL VIAGGIO

RIETI - Le Scuole medie di Cottanello e di Stimigliano accendono la luce sulla legalità e salpano alla volta di Palermo. Un grande successo per la classe terza C del piccolo plesso di Cottanello dell’Istituto Comprensivo di Casperia, che si é aggiudicata il primo premio per il concorso sulla “legalitá ed ecomafia”. Breve, ma efficace il filmato realizzato dagli studenti, i quali hanno sottilmente e ironicamente denunciato una realtà ingiusta, sporca e corrotta quale è la mafia. Un messaggio spontaneo e autentico quello di questi giovani attori, finalizzato a sensibilizzare le generazioni attuali e soprattutto quelle future, volto a combattere un male sempre difficile da estirpare e che negli anni ha lasciato segni tangibili ed evidenti.I vincitori si recheranno con gli studenti della terza media dell’Istituto di Stimigliano vincitori ex aequo, a Palermo con la Nave della legalità che salperà nella seconda decade di maggio, per partecipare alla cerimonia di premiazione e alla manifestazione indetta il 23 maggio in occasione della giornata dedicata al ricordo dei giudici Falcone e Borsellino. Alcuni di questi studenti raggiungeranno il capoluogo siciliano in aereo.“Accendi la luce della legalità!” questo lo slogan finale e tema dominante del lavoro prodotto da questi giovani protagonisti e portavoce di un messaggio chiave “per una società che possa essere, in futuro meno cieca ed omertosa come spesso è stato in passato e che necessita del rispetto delle regole, dell’ educazione ai diritti civili, temi questi sui quali vanno sempre tenuti accesi i riflettori”.