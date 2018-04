Rieti, Marco Lodoli incontra gli studenti del Varrone

di Alessandro Como

RIETI - Un successo l’incontro degli studenti del Varrone con lo scrittore Marco Lodoli, svoltosi nella sala consiliare della Provincia di Rieti. L’evento, al quale hanno preso parte tutti gli alunni delle classi IV e V ginnasiali, si è posto come conclusione del progetto “Gli scrittori a scuola”, reso possibile grazie alla collaborazione della casa editrice Einaudi. L’incontro con lo scrittore romano è stato preceduto dalla lettura del romanzo “Il fiume”, oltre ad attività di riflessione e discussione all’interno delle classi coinvolte, al fine di promuovere lo studio della lingua italiana, oltre al piacere della lettura stessa.



Marco Lodoli, nato a Roma nel 1956, è uno scrittore e giornalista. Laureato in Lettere, insegna nell’istituto “Giovanni Falcone”. Per Einaudi ha pubblicato il volume “Le promesse”, che raccoglie “Sorella, Italia e Vapore” (2015) e “Il fiume” appunto, uscito nel 2016. Davanti agli studenti presenti, ha spaziato da Ungaretti a Platone, fino all’attualità, alla musica dei nostri giorni, sottolineando come “ogni libro non sia la rappresentazione del mondo, ma il mondo”. Lodoli ha inoltre ribadito l’importanza dell’arte e della letteratura, a cui affida il compito di “dover rendere visibile l’invisibile, non di registrare e fotografare il mondo”.



L’incontro è stato impreziosito dalle letture di Giovanni Aguzzi e Sylvie Luciani, nonché da momenti musicali sulle note di flauto (Emanuele Baldi), chitarra (Livia Carvetta) e clarinetto (Giacomo Trastelli). Al noto scrittore è stato fatto dono di uno splendido disegno, realizzato da Isabel Rauco e Francesca Paciucci, ispirato alla lettura del romanzo stesso, incentrato sul difficile rapporto padre-figlio, tra l’irrequieto quarantenne Alessandro e Damiano, di appena 10 anni. Grande soddisfazione, dunque, per il Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone”, ancora una volta protagonista di coinvolgenti eventi culturali.

Mercoledì 11 Aprile 2018



