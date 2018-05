Rieti, corso all'Ita sull'utilizzo dei fitofarmaci

di Lorenzo Quirini

RIETI - L’anno scolastico sta per terminare ma le attività dell’Istituto Tecnico Agrario della nostra città non si fermano. È iniziato ieri (21 maggio) il corso per l’uso dei fitofarmaci, rivolto agli studenti e a tutti gli interessati con almeno 18 anni di età. Un’iniziativa finalizzata a responsabilizzare gli agricoltori sull’uso dei farmaci agricoli, che possono essere molto pericolosi se impiegati in maniera inadeguata.



Venti ore da spalmare in 5 lezioni che si terranno all’interno dell’istituto, al termine delle quali i partecipanti dovranno sostenere un esame per ottenere il patentino che consente l’utilizzo di questi prodotti, un requisito che si fa sempre più necessario per i coltivatori. Il corso è stato realizzato dall’Ita in collaborazione con il Consorzio Ro.Ma. e autorizzato dalla Regione Lazio (Settore Decentrato Agricoltura). C’è da ringraziare anche Alessio Pelagalli, Guido Linguiti ed Enrico Fravili, esperti del settore, che terranno tutte le lezioni del corso fino alla conclusione prevista per il 31 maggio.

Martedì 22 Maggio 2018



