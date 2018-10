Ultimo aggiornamento: 17:53

RIETI - Studenti da tutto il mondo sono giunti nell’immobile di via del Porto. E' il risultato tangibile della partnership tra Regione, Sabina Universitas e Ater Rieti.«E’ motivo d’orgoglio per l’Ater - spiega il commissario Cricchi - vedere concretizzato un progetto sul quale si è lavorato a lungo e che rappresenta un sostegno importante alla cultura, all’economia e alla vitalità della città. Ringraziamo i partner dell’iniziativa e garantiamo la massima collaborazione da parte di Ater anche per il futuro».Soddisfazione quindi per l’arrivo dei primi studenti del nuovo corso di laurea “Sustainable Building Engineering”, triennale della facoltà di Ingegneria Edile de La Sapienza presso la Sabina Universitas.Al momento sono già a Rieti 15 studenti, provenienti da vari Paesi come India, Cina, Uzbekistan, Kazakhistan, Egitto, Ghana, Bangladesh e Iran, che saranno ospitati presso la struttura realizzata dall’Ater in via del Porto, nel cuore della città. I lavori ultimati dall’Ater, presentati nei mesi scorsi alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, hanno permesso di restauro dell’intero immobile di via del Forno, attraverso significative opere di recupero strutturale e di riorganizzazione degli ambienti, al fine di renderli idonei agli usi degli studenti universitari.L’edificio – quasi 1000 metri quadrati, 470 dei quali destinati ad alloggi - dispone di 10 appartamenti, raggiungibili attraverso accessi diretti, su due piani, compreso un alloggio per portatori di handicap. E’ dotato di locale caldaia, lavanderia, servizi igienici e magazzini, oltre alle funzioni correlate a disposizione degli studenti come portineria, corti comuni, sala caffè e lettura, sala polifunzionale, depositi bici. L’immobile è anche dotato di un impianto domotico per controllare l’accesso alle singole unità abitative e gli accessi dall’esterno.