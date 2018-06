RIETI - È stato presentato, nella sala consiliare del Comune di Rieti, il volume edito da Amarganta dal titolo “La sicurezza in Rete – Atti del Safer Internet Day 2018", a cura dell’assessorato all’Innovazione tecnologica.



«L’iniziativa editoriale ha voluto fornire un contributo di educazione digitale utile per promuovere un uso consapevole e responsabile del web – ha dichiarato l’assessore Elisa Masotti - uno strumento utile non soltanto ai nativi digitali ma anche a docenti, educatori e genitori. Se da una parte, infatti, la rete offre importanti opportunità, dall’altra non sono pochi i rischi che si annidano nell’ambiente digitale: dal cyber bullismo al sexting, passando per l’adescamento online».



Alla presentazione, che ha visto anche la partecipazione delle scuole cittadine, sono intervenuti il presidente del Corecom Lazio, Michele Petrucci e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, sottolineando l’importanza della sensibilizzazione da parte delle istituzioni rispetto alla tutela della reputazione digitale. A portare i saluti del questore è stato Giuseppe Cerni della Divisione anticrimine.



«Il saggio antologico – ha spiegato Cristina Lattaro, presidente dell’associazione Amarganta – include gli atti della “Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete”; esperti in web, in sociologia ma anche operatori della polizia postale, hanno prodotto una documentazione esaustiva volta a fornire gli strumenti basilari per comprendere il web e le sue insidie. Un manuale unico, immediato e diretto che permetterà di acquisire consapevolezza nei riguardi di una dimensione ormai quotidiana e in continua espansione. A compendio, una serie di elaborati sul tema, tra fantasia e realtà, prodotti da ragazzi di scuole medie e superiori».



Alla presentazione sono intervenuti Marco Colantoni – polizia postale e delle comunicazioni, Massimo Grandi - psicoterapeuta, Sara Mei e Marta Paloni di Igers Rieti, Manuel Arcieri, studente del liceo Jucci di Rieti, Andrea Leone della We-Com e Fabio Santori dell’associazione Innovatori Rieti.



Curatrici per la scuola: Ilaria Carnicelli (Media Sacchetti Sassetti - Ri), Elisabetta Galassetti (Media Basilio Sisti – Ri), Rita Giuliani – Simonetta Tiezzi – Moira Massari ( Media Pascoli - Ri), Maria Grazia Valentini (Ite - Ri), Sarah Pelizzari Rabolini (“Galileo Galilei” - Busto Arsizio (Va), Maria Teresa Mainetti (liceo artistico Calcagnadoro - Ri), Elena Zorzutti (Media Italo Svevo Istituto Comprensivo di Codroipo - Ud).



Il volume è disponibile in versione digitale (e-pub, mobi per kindle) su tutti gli store online e in cartaceo su Amazon e presso la libreria Mondadori Rieti.

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA