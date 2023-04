Gli studenti del plesso “D'Angeli” di Cantalice visitano il comando provinciale dell'Arma

RIETI - In questi giorni il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieri ha ospitato le terze, quarte e quinte classi primarie dell’Istituto Comprensivo “Marconi – Sacchetti Sassetti” plesso “A. D’Angeli” di Cantalice, nell’abito della campagna annuale che l’Arma dei Carabinieri promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani.

I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, hanno potuto vivere “Un giorno da carabiniere”.

Sotto la guida del Maresciallo Capo Marco Azzarello, Comandante Interinale della Stazione Carabinieri di Cantalice, coadiuvato dal Brigadiere Capo Lucia Morbidelli del Gruppo Carabinieri Forestali, dopo un breve saluto di benvenuto, hanno potuto osservare l’attività degli operatori della Centrale Operativa, impegnata quotidianamente nel coordinamento delle pattuglie esterne e nelle risposte ai cittadini che pervengono attraverso il numero unico di emergenza “112”.

I ragazzi hanno, poi, potuto osservare da vicino le nuovissime autoradio Alfa Romeo “Giulia”, in dotazione alla Sezione Radiomobile della Compagnia, con l’illustrazione del funzionamento dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo, nonché dell’apparato per il foto-segnalamento e per il rilevamento delle impronte digitali.

Gli studenti hanno assistito, infine ad una dimostrazione di intervento con “Asia”, il pastore belga Malinois di quattro anni, unità cinofila antiveleno impiegata dal Gruppo Carabinieri Forestale grazie all’esperienza del conduttore Brigadiere Capo Daniele Formichetti nella prevenzione e repressione di avvelenamenti della fauna, posti in essere mediante bocconi, esche e carcasse contenenti sostanze tossiche.

Gli incontri con gli studenti delle scuole della provincia continueranno anche nei prossimi giorni.