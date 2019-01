© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un incontro propedeutico alla visita culturale ad Auschwitz che i ragazzi delle scuole di Stimigliano effettueranno a breve è in programma venerdì 18 gennaio alle 18 presso la sala consiliare del Comune di Stimigliano. Ad organizzare l’incontro il sindaco Franco Gilardi.Saranno presenti la professoressa Marica Salvitti, docente di Storia e Storica della Fondazione “Pietro Nenni” e lo scrittore Roberto D’Angeli autore del libro “Il campo di Farfa” che da anni è impegnato nella ricerca e la diffusione delle notizie sull’olocausto. Agli ospiti potranno essere poste domande e curiosità. L’Amministrazione Comunale donerà, inoltre, ad ogni ragazzo, una copia del libro dell’autore. Il tutto alla vigilia della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2019.I ragazzi di Stimigliano avevano partecipato al bando regionale “Il bambino con il pigiama a righe, per non dimenticare”. Superato a pieni voti il percorso fatto finora, si aspetta ora il raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal progetto come quello di mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto, soprattutto tra le giovani generazioni. Il progetto darà modo ai ragazzi della terza media di Stimigliano di celebrare il Giorno della Memoria visitando il campo di concentramento di Auschwitz, un viaggio che consentirà loro non soltanto di fare un percorso educativo-didattico ma soprattutto di crescere a livello personale ed emotivo.