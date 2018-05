di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri allo stadio delle Terme di Caracalla è andata in scena la finalissima del trofeo “I più veloci del Lazio”, trofeo alla sua prima edizione organizzato dal comitato regionale Fidal Lazio. Erano oltre 350 gli studenti che si era qualificati per la finalissima provenienti da tutta la regione, con presente anche la rappresentativa della provincia di Rieti. Gli studenti reatini si sono comportati molto bene portando a casa 9 vittorie nelle gare disputate sui 60 metri. La competizione vedeva la partecipazione sia delle scuole elementari che delle medie.



La prima vittoria arrivava nelle gare dei nati nel 2010 con Samuele Camponeschi che non ha avuto rivali. Doppietta di vittorie tra i 2009 con al maschile Mattia Rosati che andava a vincere sull’altro reatino Gabriel D’Alfonsi, e al femminile grande Vittoria Iachetti che vinceva con un grande distacco sulle avversarie. Ancora vittoria al femminile tra le 2008 con Elena Sofia Paris prima e seconda Larissa Pruteanu e altra doppietta nei 2007 con Cristian Nicoli al maschile e Laura Stella Varesi al femminile. Nelle medie vittorie per Virginia Capasso nelle 2006, Irene Sorgi che fa segnare la migliore prestazione di giornata con un tempo sotto gli 8” tra le 2005 e Gabrielangelo Brodone vincitore nella gara finale dei 2004

