Studenteschi di tennistavolo: l'Aldo Moro piazza il tris, alle finali regionali anche l'Epn

RIETI - Terminata, quanto alle finali provinciali, la prima edizione post-CoViD dei Campionati studenteschi di Tennistavolo. A disputarsi i titoli a disposizione, nell’impianto del «Luigi di Savoia» di Via Maraini e con l’impeccabile organizzazione della prof. Laura Spagnoli dell’Ufficio scolastico provinciale, i Licei divisi in quattro categorie: Allieve e Allievi (primo triennio), Juniores femminile e maschile (biennio successivo). A fare la parte del leone l’IIS Aldo Moro di Fara Sabina, che vince tre categorie su quattro, lasciando al «Principessa di Napoli» la sola categoria Allieve. La fortuna non arride invece al «Luigi di Savoia», che per tre volte si trova in finale senza raggiungere il risultato utile.

«Finalmente a Rieti. - le parole del Presidente regionale Lazio di Federtennistavolo Andrea Pizzi, presente alla manifestazione - La Sabina è attualmente l’unica area del Lazio in cui la nostra disciplina non ha presidi attivi, e questo, in quella che a tutti gli effetti possiamo definire «la città dello Sport» per antonomasia, con un rapporto impianti sportivi pro capite da far invidia a tutta l’Italia, non è accettabile. Per questo stiamo mettendo insieme le risorse e le sinergie necessarie per sbarcare con un progetto che diffonda il Tennistavolo in provincia. Intanto l’occasione dei Campionati studenteschi ci ha permesso di conoscere i docenti di Educazione motoria della città e di lasciare tre tavoli a disposizione degli Istituti Luigi di Savoia e Elena Principessa di Napoli. Presto, se tutto andrà come deve, i reatini potranno conoscere da vicino questo fantastico sport».

Appuntamento, per i campioni provinciali «Aldo Moro» e «Principessa di Napoli», il 27 aprile a Roma nell’impianto FITeT Lazio presso lo stadio olimpico e, perché no, a Terni dal 16 al 19 maggio per le finali nazionali.