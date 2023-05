Studenteschi di tennis: titoli provinciali per Rocci, Epn, Pascoli e Sacchetti Sassetti

RIETI - Si sono conclusi i campionati provinciali Studenteschi di tennis, dopo due intense mattinate di incontri presso i Campi da tennis comunali di via Theseider.

Nella prima giornata, riservata agli Istituti superiori, bella vittoria delle Allieve dell'IIS Elena Principessa di Napoli: Giorgia Santarelli,Sara Valentini e Giorgia Mascolo, davanti all'IIS G. Da Catino e all'IIS Jucci.

Tra gli Allievi, netto dominio del Liceo Rocci di Passo Corese, con tre semifinalisti su quattro, sull'IIS Jucci e l'IIS Aldo Moro. La formazione vincente: Ruggero Fagini, Niccolò Mirizio, Riccardo Rosa, Francesco Tozzi .

Il Liceo Jucci si è aggiudicato ben tre Titoli individuali , con Marta Mariani e Valerio Persio per le categorie Allievi, e Marta Rossi tra le Juniores. Andrea Nobili dell'IIS G. Da Catino è il nuovo campione Provinciale juniores.



Nella seconda giornata, dedicata agli Istituti di primo grado, ancora un doppio successo per la Scuola media Pascoli tra le Cadette, individuale e a squadre, con le alunne : Crisostomi Alice ( campionessa provinciale), Mazzetti Vittoria, Fedri Bianca, Guidi Lorena e De Pascali Alessia. Tra i Cadetti dominio assoluto della Sacchetti Sassetti , con quattro semifinalisti ! C'è stata una lotta fratricida per aggiudicarsi il titolo di Campione provinciale, e alla fine l'ha spuntata Francesco Festuccia su Ivan Giovanrosa, Michele Savelli,Giovanni Provaroni.



I vincitori si sono qualificati per le finali regionali che si disputeranno a Roma il 26 maggio.