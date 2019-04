© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ai Campionati Studenteschi di Tennis disputati questa mattina presso i Campi Comunali, le due scuole reatine - Ricci e Sisti - si sono divisi equamente i 4 titoli provinciali in palio: la Ricci si è aggiudicata il titolo a squadre Cadette, trascinata dalla vincitrice assoluta Marta Mariani che non ha concesso neanche un "game " alle avversarie, mentre la Sisti ha conquistato la prima piazza tra i Cadetti vincendo anche il torneo individuale con Federico Tedeschini, che ha bissato la vittoria dello scorso anno.Medaglie d'argento per Emma D'Alessandro (Sisti) e Michele D'Aquilio (Ricci), bronzo per il giovanissimo Luca Bordin (Sacchetti Sassetti) e Giorgia Mascolo (Ricci). Ancora una qualificazione per le Finali Regionali di fine maggio a Roma,con grande soddisfazione per le Professoresse Cinzia Ballarin e Stefania Ventre della Ricci e Simona Micheli della Sisti.