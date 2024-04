Studenteschi di scacchi, la “Sisti” seconda al campionato regionale

Scacchi, squadra della “Sisti” seconda al campionato regionale

RIETI - Ennesimo successo sportivo per la media “Basilio Sisti”, protagonisti stavolta gli “atleti della mente” distintisi al campionato regionale studentesco di scacchi. Dopo essersi classificati alla fase provinciale, con il primo posto per la squadra maschile e il secondo per quella femminile, un sabato romano per la tappa regionale, ospitata dalla scuola secondaria “Rosa Parks” (appartenente all’Istituto comprensivo “Simonetta Salacone”) al quartiere Centocelle. Ad accompagnare i giocatori dell’istituto reatino, l’insegnante di Educazione fisica Simonetta Micheli.

Per gli scacchisti, un meritatissimo secondo posto: nella gara svoltasi su cinque turni di gioco, la squadra maschile ne ha vinti tre e in uno ha pareggiato.

Una particolare nota di merito all’abilissimo Li Kevin, prima scacchiera, che è riuscito a vincere cinque partite su cinque. Pronti ora per la finale nazionale, che si giocherà dal 12 al 15 maggio a Montesilvano.

Buon risultato anche per la squadra femminile, classificatasi al quarto posto.

A scacchisti e scacchiste i complimenti della dirigente dell’Istituto comprensivo Minervini-Sisti, Mara Galli, e di tutta la comunità scolastica per l’impegno profuso con grande sforzo di concentrazione.