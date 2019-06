© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo l’exploit dei Campionati Provinciali, la squadra dell’I.C.Torri in Sabina non ha tradito le attese, conquistando un meritatissimo secondo posto ai Campionati Regionali Studenteschi di nuoto che si sono svolti a Roma al Centro Federale di Pietralata.Le cadette del professor Gianluca Cardone sono salite sul podio grazie ai seguenti piazzamenti: Angelica Ranucci, prima classificata e campionessa regionale nei 50m stile libero, Lucrezia Colamedici seconda classificata nei 50m dorso, Gaia De Dominicis e Arianna Proietti quinte classificate nei 50m rana e 50m farfalla, la staffetta 4x50 SL seconda classificata.Indubbiamente un grande successo per una scuola così piccola della provincia reatina, che ha ceduto soltanto al forte I. C. Winckelmann di Roma, già conosciuto per i suoi trascorsi sportivi in questa disciplina .La Sabina ha vinto altre due medaglie d’argento grazie a Simone Maurizi dell’I.C. Fara Sabina nei 50 Dorso Cadetti e a Virginia Stefanini dell’IIS Gregorio Da Catino nei 50 Dorso Allieve.Nella classifica a squadre, buon quarto posto dell’I.C. Fara Sabina tra i Cadetti e due quinti posti per le Allieve del Liceo Scientifico Carlo Jucci di Rieti e gli Allievi del Liceo Rocci di Passo Corese.