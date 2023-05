Studenteschi di atletica, lo Jucci si conferma campione regionale. Sul podio anche Contigliano e Pascoli

RIETI - Ottimi risultati degli studenti reatini nelle Finali Regionali dei Campionati studenteschi di Atletica disputati allo Stadio dell' Acquacetosa a Roma. La squadra allieve dell'IIS Jucci ha confermato il titolo vinto lo scorso anno , consolidando la sua posizione di dominio a livello femminile tra gli Istituti superiori del Lazio.



Nella Categoria Cadette si è registrato il bell'exploit dell'Istituto Malfatti di Contigliano che , con una squadra grintosa e compatta e una bellissima e decisiva vittoria della staffetta 4x100, è salito a sorpresa sul terzo gradino del podio. Bene anche la Ricci e la Sisti, classificate al quarto e quinto posto.



Tra i Cadetti , ulteriore conferma dei bei successi sportivi della Scuola Pascoli che si piazza al terzo posto pur con una squadra rimaneggiata a causa delle assenze, concludendo con una netta vittoria nella staffetta 4x100 .

La rappresentativa reatina ha conquistato inoltre sei titoli regionali individuali ; nella categoria Cadette, continua a stupire la facilità con cui la giovanissima Sara Chmielik corre e vince: con una gara solitaria l'alunna della Sisti riesce a migliorare di 5 secondi il suo record sui 1000m portandolo ad un notevole 3'04"91; la sua compagna di squadra, Benedetta Federici, conquista l'oro nel salto in alto con la misura di 1,49 mentre Noemi Milelli di Fara Sabina vince il salto in lungo con la misura di 4,64.

Per gli Istituti di I grado sono saliti sul podio ai posti d'onore anche Alessandro Nobili (Pascoli, 80m), Gabriele De Silvestri (S.Sassetti ,1000m), Francesco Guidi (Pascoli, 80 hs), Angelica Zannini (Ricci, 80m), Eleonora Incitti (Contigliano, salto in alto), Benedetta Rinaldi (Ricci, salto in lungo), Paolo Pifani (A. Merini, lancio del vortex).



Per gli Istituti superiori, bella vittoria e titolo regionale per Virginia Capasso (Jucci) nei 100hs con il tempo di 14"94, e due medaglie d'oro nel lancio del peso grazie a Viola Giangirolami (Jucci) con la misura di 10,31m e Riccardo Nardacci (IIS A. Moro) con 12,35m. Piazzamenti sul podio per Laura Stella Varesi (Jucci, 100m), Lorenzo Gizzi (Jucci, 100m), Samuele Chiani (Jucci) e Dominique Mulumba (Rosatelli) nei 1000m.