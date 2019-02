© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tre medaglie d'oro ai Campionati Regionali studenteschi di Corsa Campestre: Benedetta Zanotti, Ernest Mulumba e Tommaso Toppi sono i nuovi Campioni Regionali. Si è svolta a Cassino la Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre per gli Istituti di I e II grado.Nel trofeo delle Province , riservato alla categoria ragazze ( prima media ), subito un bel secondo posto della nostra rappresentativa grazie soprattutto ai piazzamenti di Maria Grazia Di Stefano ( Galilei Cittaducale ) 4°, Benedetta Carucci ( Sisti)7° e Veronica Pennacchi ( Galilei Cittaducale ) 9°. Terzo posto per i ragazzi con Dominique Mulumba ( Sisti) 8°, Cristian Nicoli ( A. Merini)12° e Lucio Capri ( I.C. Bassa Sabina ) 13°. Nella classifica combinata la provincia di Rieti conquista il posto d'onore dietro alla rappresentativa di Roma .Nella categoria cadette primo successo della giornata ad opera di Benedetta Zanotti,della Scuola media Ricci, che con una condotta di gara molto autoritaria e un deciso allungo finale riesce a conquistare il suo primo titolo regionale. Sul podio al 6° posto anche la giovanissima Veronica Vicari dell'Istituto Comprensivo Alda Merini,autrice di una prova convincente al primo anno di categoria.Tra i Cadetti si mette in mostra il grande talento di Ernest Mulumba , della Scuola media Sisti, che con una rimonta impressionante negli ultimi duecento metri riprende e supera di slancio i due atleti in fuga che pensavano ormai di giocarsi la vittoria .Dietro di lui , bei piazzamenti di Tommaso Pietraforte, dell'Istituto comprensivo Bassa sabina , 6°; Leonardo Fagiolo dell'Alda Merini 7°, al primo anno di categoria, e Mattia Rosati dell'I.C. Sacchetti Sassetti 8°.Nella categoria Allieve ottima gara di Martina D'Angeli, del Magistrale Elena Principessa di Napoli,sempre nelle posizioni di testa ma seconda di un soffio al traguardo ; forse con una gara più coraggiosa avrebbe potuto staccare il biglietto per la Finale Nazionale . Sul podio anche la giovane Sara Ranucci dell'IIS Da Catino di Poggio Mirteto, 5° e un bel 7° posto per Chiara Di Berardino del Liceo Rocci di Passo Corese. Infine nella categoria Allievi , bellissima cavalcata dei due atleti reatini Tommaso Toppi, del Liceo Rocci , e Dawit Albano del Liceo Jucci , che si staccano facilmente dal resto del gruppo ; Toppi, con una corsa molto leggera ed efficace , produce un allungo decisivo negli ultimi 500 metri e vince la gara ,guadagnando la qualificazione per la Finale Nazionale di Gubbio; dietro di lui, bellissima volata di Albano che si aggiudica meritatamente la piazza d'onore.A livello di squadra solo il Liceo Rocci è salito sul podio con il terzo posto tra gli Allievi ; migliori piazzamenti : il quinto posto del Rocci tra le allieve, il sesto posto della Scuola media Ricci nella categoria Cadette e il settimo posto dell'Istituto Bassa Sabina tra i Cadetti.