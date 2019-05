© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolta ieri mattina al Gudini l'ultima finale provinciale dei Campionati Studenteschi, quella di calcio. E' stata la Scuola Media Sisti ad aggiudicarsi la vittoria a conclusione di una stagione piena di successi e soddisfazioni.I ragazzi allenati dal professor Stefano Inches hanno affrontato con determinazione la fortissima squadra dell'I.C. Poggio Moiano, finalista regionale al Torneo del Corriere dello sport, senza paura e subito in attacco, tanto che alla fine del primo quarto di gioco erano già in vantaggio di 2-0.Gli allievi del professor Francesco Cervelli, forse un po' stanchi dopo il lungo ed entusiasmante torneo ed anche sorpresi dalla compattezza e dalla tattica della squadra avversaria, hanno tardato a reagire ed alla fine ilrisultato è stato un netto successo della Sisti per 6-1.«Bravi e corretti tutti i ragazzi che hanno concluso con una avvincente partita i Campionati Provinciali Studenteschi per questo anno scolastico - si legge nella nota - Un ringraziamento particolare al signor Lodovici, gestore del bellissimo impianto Gudini, e agli arbitri Giovanni Patacchiola e Francesco Petrillo dell'IIS Rosatelli per la preziosa collaborazione».Sisti: Simone Alessandrini,Diego Brucchietti, Rocco Caiazza, Luca Cenciarelli, Francesco De Iuliis, Franco Francia, Iacopo Giannecchini, Leonardo Grassi, Marco Iacoboni, Antonio Miluzzi, Francesco Nobili, Andrea Penta, Alessandro Pitorri, Antonio Santocchi, Simone Scancella, Giorgio Scopel, Federico Zilianti. All. Stefano Inches.