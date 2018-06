di Lorenzo Bufalino

RIETI - Una storia infinita, un weekend memorabile per chi l’ha vissuto. L’Atletica Studentesca Milardi riscrive un'altra volta la pagina dei record della “regina” degli sport andando a completare una storica doppietta uomini e donne nella finale scudetto di Modena. Non succedeva da 52 che una squadra riusciva a vincere il titolo assoluto sia al maschile che al femminile. E pensare che la doppietta stava svanendo in un battito di ciglia. Ragazze con la vittoria in mano dopo la splendida staffetta 4x400 che ha visto protagoniste Maria Beatrice Marchetti, Maria Enrica Spacca, Chiara Gherardi e Maria Benedicta Chigbolu che arriva a braccia alzate per festeggiare quel titolo che ancora mancava nella bacheca del sodalizio reatino. Per completare la festa la staffetta maschile doveva arrivare non oltre le 6 posizioni distante dall’Atletica Riccardi Milano. Vincenzo Marseglia, Riccardo Filippini, Giorgio Trevisani e Lorenzo Valentini arrivano spalla a spalla con gli atleti milanesi e così la Studentesca andava a esultare per lo storico risultato. Cinque minuti di euforia e poi il tabellone e lo speaker che annunciavano la squalifica dei rossoblu nella 4x400 con conseguente perdita del titolo. Passare dall’emozione e dalle lacrime di gioia al baratro e lacrime di rabbia per gli atleti reatini è stata cosa per pochi. I reatini non ci stanno e presentando ricorso riuscivano a ribaltare la decisione presa dai giudici che però, veniva ripresa alla mano dall’Atletica Riccardi che impugnò la decisione e fece partire un controricorso, questo però non accettato. Un’ora e mezza di agitazione, brividi, tanta rabbia che poi si trasforma nell’urlo rossoblu per la vittoria definitiva del campionato di società anche al maschile. Per i ragazzi è il secondo dopo quello del 2013. Le ragazze vincono con 164.0 punti davanti alla Bracco Milano per solo 0.5 punti grazie alle tante veterane e giovani che hanno dato tutto in questo fine settimana di gare modenesi. I ragazzi allo stesso modo, compattati dallo spirito di squadra tra veterani come Andrew Howe a Leonardo Pitò, ragazzo al primo anno allievo in gara nel giavellotto ed in lacrime per la vittoria della sua società, sono riusciti da outsider a vincere il titolo con 164.5 punti davanti a Riccardi e Atletica Bolzano. Grandi protagonisti nel weekend i tanti big della squadra che hanno portato ben 10 vittorie alla Studentesca, cinque con le donne e cinque con gli uomini: Chigbolu nei 200 (23.37), Roberta Bruni nell'asta (4,05), Valentina Aniballi nel disco (56,21), 4x100 (Paoletta-Gherardi-Latini-Chigbolu, 45.07) e 4x400 (Marchetti-Spacca-Gherardi-Chigbolu, 3:34.15). Altrettante le vittorie maschili ad opera di Andrew Howe nei 200 (20.68), Mohad Abdikadar nei 1500 (3:55.64), Samuele Cerro nel triplo (16,15), Sebastiano Bianchetti nel peso (19,51) e Simone Falloni nel martello (72,70).

