di Lorenzo Bufalino

RIETI - L’atletica leggera non va mai in vacanza e neanche gli atleti reatini e della Studentesca ci vanno. Nel weekend oltre i giochi del Mediterraneo si sono svolti anche due importanti manifestazioni come il meeting internazionale di La Chaux-de-Fonds in Svizzera e il campionato nazionale Libertas a Tivoli.



Nel meeting Svizzero rimbomba per i reatini il grande 400 metri corso da Francesco Cappellin, atleta veneto dell’Aereonautica che ormai si allena a Rieti da due anni. Il ragazzo allenato da Chiara Milardi, un po’ come Davide Re, era arrivato a Rieti per ritrovare voglia e forma e sembra l’abbia ritrovata. Attivo anche nel dare una mano alla società reatina di atletica, il quattrocentista in Svizzera ha ritoccato il suo personale con il tempo di 46.39. Il veneto non scendeva sotto il suo precedente record di 46.66 da ben 7 anni.



A Grosseto si giocava il tutto per tutto Cecilia Desideri che era chiamata in gara nel martello in uno scontro diretto che decideva il passaggio ai mondiali Juniores di Tampere. La reatina allenata da Roberto Casciani ha risposto alla grande e ha vinto la gara con il nuovo personale di 58.01 con cui stacca il pass per la Finlandia.



A Tivoli invece protagonisti tanti atleti della Studentesca Milardi che hanno gareggiato nel campionato Italiano Libertas chi tra le fila dell’Atletica Libertas Castel Gandolfo-Albano chi tra le fila della ASD Libertas Contigliano. In evidenza Riccardo Filippini e Beatrice Bartolozzi che tornati a vestire la maglia della società che li ha fatti crescere, hanno realizzato due ottime prestazioni rispettivamente nei 200 e nel triplo. Lo Junior protagonista a Modena della staffetta 4x400 che ha sancito il titolo Italiano a squadra, ha corso in 21.99 i 200 scendendo così per la prima volta sotto i 22”. La triplista invece, già campionessa Italiana lo scorso anno tra le Junior, dopo un lungo infortunio ha recuperato al meglio e dopo aver partecipato al titolo della squadra femminile torna a superare i 12 metri. Nei 3000 allievi ancora ottima prova di Marco Ranucci che in solitaria lambisce i 9’ mentre vittoria negli 800 metri tra le allieve di Livia Caldarini, la campionessa Italiana dei 1500 metri a Rieti

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:56



