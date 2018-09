© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa la finale del campionato di società under 23 a Pavia. Dopo una prima giornata dove le sole ragazze erano in zona podio, la seconda giornata ha visto una grande rimonta delle due formazioni rossoblu che hanno chiuso entrambe in nei primi tre gradini del podio. La squadra femminile si è dovuta arrendere solo all'atletica Brescia vincitrice con 168 punti davanti i 163.5 della Studentesca, stessi punti della Bracco di Milano. Tra i ragazzi invece vince l'atletica Vicentina su Cus Parma e Studentesca.Per le ragazze oggi è arrivata la vittoria di Kasha Hnatiuk nel disco con 49.75, il secondo posto di Elisa Lobascio nel giavellotto, l'argento di Virginia Calabrò nel lungo e della staffetta 4x400 con Marchetti, Ferrari, Plakhina e Simonelli. Terza invece Flavia Ferrari negli 800 metri. Per i ragazzi invece nella domenica di gare Sebastiano Bianchetti ha onorato al meglio la sua partecipazione in maglia rossoblu vincendo il peso con oltre 19 metri. Vittoria importante anche nel finale di campionato per la staffetta 4x400 con Pengili, Frattucci, Filippini e Mastroianni che con la vittoria portano la squadra maschile matematicamente sul podio.