RIETI - Da venerdì inizierà la splendida avventura europea delle due squadre Assolute, Campioni d’Italia 2018 maschile e femminile, dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, che voleranno rispettivamente a Tampere (Finlandia) e Castellon (Spagna) per la European Champions Club Cup 2019.Le due squadre dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, infatti, hanno coronato una straordinaria stagione agonistica vincendo, entrambe, il Campionato italiano assoluto di club e ora rappresentano i colori italiani nella Coppa dei Campioni per club.«Da parte nostra e dell’intera comunità reatina i migliori auguri per l’importante manifestazione europea che l’Atletica Studentesca Rieti si accinge a vivere da protagonista – dichiarano il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il Consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – unitamente ai complimenti e al ringraziamento per la prestigiosa vittoria, sia maschile che femminile, del titolo nazionale. Un vanto, l’ennesimo, per l’Atletica Studentesca che continua a rappresentare un fiore all’occhiello della nostra Città. La bandiera dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi continua, dunque, a sventolare generazione dopo generazione, regalando soddisfazioni e orgoglio a tutti i reatini, proseguendo anche nell’opera di promozione della Città di Rieti, dentro e fuori i confini nazionali».