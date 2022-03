Studentesca Milardi, il sindaco Cicchetti e il consigliere Donati assegnano i riconoscimenti. Foto

RIETI - Questa mattina, 15 marzo, nella Sala consiliare del Comune di Rieti, il Sindaco Antonio Cicchetti e il consigliere delegato allo sport Roberto Donati, hanno consegnato una serie di riconoscimenti voluti dall’Amministrazione comunale nei confronti dell’Atletica Studentesca Andrea Milardi, reduce da nuovi e recenti successi

Campioni italiani assoluti indoor

Campioni italiani allievi cross

Il Sindaco Cicchetti e il Consigliere Donati hanno inoltre assegnato riconoscimenti individuali a Martina Carnevale, campionessa italiana di lancio del peso, e a Mattia Furlani, campione italiano di salto in alto.

Un momento di grande emozione sia per gli amministratori, che hanno ribadito la centralità dello sport nella Città di Rieti e hanno elogiato la pluriennale capacità di successo e di coinvolgimento di intere generazione di giovani da parte dell’Atletica Studentesca, che per i tecnici e i ragazzi premiati in Comune.