Studentesca Milardi Tricolore U20 nella 4x100 donne grazie a Duri, Vergaro, Fratocchi e Farina

RIETI - Staffetta d'oro per la Studentesca Milardi. La 4x100 femminile si laurea campione d'Italia juniores vincendo la gara dei campionati under 20 in corso al Guidobaldi. Una gara praticamente perfetta quella del quartetto reatino che, schierato nella terza e ultima serie delle staffette, ha chiuso in 47"23, precedendo nella classifica generale l'Atletica Riviera del Brenta che ha chiuso in 47"53 e l'Atletica Metallurgica San Marco che ha conquistato il bronzo con 47"64. A conquistare il tricolore per la Studentesca Milardi sono state Camilla Duri, Elena Vergaro, Chiara Fratocchi e Francesca Farina.