RIETI - L’Atletica Studentesca Milardi tra oggi (a partire dalle 10) e domenica sarà impegnata ad Agropoli (Salerno) nei campionati Italiani allievi individuali. La rassegna tricolore under 18 vedrà oltre 1500 presenze-gara tra i nati nel 2002 e 2003, considerando solo le prove individuali, ma diventano più di duemila se si aggiungono gli staffettisti. Saranno 45 atleti gli atleti della Studentesca che si contenderanno i 42 titoli. Le due squadre hanno già in tasca il pass per la finale nazionale di Bergamo. Tra i più attesi è il romano e già tricolore Federico Morseletto che nel triplo è l’uomo da battere. Da tenere d’occhio Leonardo Pitò nel giavellotto (accredito 64,83) così come ci si aspetta molto da Dawit Albano che sarà impegnato negli 800 e nei 1500. Al femminile Luce Barbi nell’asta punta a una medaglia . Obiettivo podio anche per Livia Caldarini che se la vedrà negli 800, 1500 e nella staffetta 4×400. Nel peso terzo accredito per Benedetta Benedetti (14,79, nel disco 40,57), mentre nel giavellotto Ludovica Giannursini è la seconda da battere.Dawit Albano (800/1500), Laura Barbi(triplo), Luce Barbi (asta), Benedetta Benedetti (peso/disco), Livia Caldarini (800/1500/4×400), Riccardo Carella(200/4×100), Martina D’Angeli(1500/3000), Noemi Di Marco (4×100), Giorgia Esposito (marcia 5km), Flavia Fabri (asta), Flavio Faraglia (200/4×100/4×400), Giorgia Forastiero(2000st), Chiara Fratocchi(100/lungo/4×100), Veronica Gentili(disco), Lavinia Germano (400/4×400), Sabrina Ghannay (disco), Ludovica Giannursini (giavellotto), Claudio Giordano (triplo), Omar Khalil (400hs/4×100/4×400), Alexandra Lelerre (400hs), Valerio Linari(giavellotto), Emma Meneghello(marcia 5km), Giulia Mezzanotte(marcia 5km), Entony Moretti(giavellotto), Federico Morseletto(triplo/4×100), Raphaelle Mulumba (martello), Alessandra Nobili(400/4×400), Harry Otoghile(400/4×400), Federica Pansini(400/800/4×400), Michela Panunzio(100/200/4×100), Sara Paolucci(lungo), Pietro Peron (disco), Sara Pezzotti (marcia 5km), MatteoPiervincenzi (marcia 10km), Leonardo Pitò (giavellotto), Riccardo Pocetta(triplo), Rebecca Ragni (100hs/400hs), Ginevra Ricci (200/4×100/4×400), Cecilia Rinaldi (eptathlon), Antonio Severoni (asta), Leonardo Sottili(110hs), Luca Spizzichino (400/4×400), Flavia Velluti (lungo/triplo), Leonardo Vitullo (100/200/4×100).