© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Secondo gradino del podio per la Studentesca Milardi sia nel maschile che nel femminile nella finale dei Campionati di Società Assoluti. A Firenze trionfano Athletic Club 96 Alperia tra gli uomini che per undici punti la spunta sui reatini (166), terzo posto per l’Atletica Vicentina (153). Al femminile non bastano ai reatini i 195.5 punti per avere la meglio sull'Atletica Brescia 1950 Ispa Group che conquista il titolo con 209 punti, ultimo gradino del podio per la Bracco Atletica (188). Nella domenica tricolore debutto stagionale nei 200 per Andrew Howe che ferma il cronometro nella prima serie a 20.95 (+0.4). Secondo posto Mattia Donola (Pro Sesto Atl.) che è il migliore della seconda serie con 21.31 (-0.9) davanti a Michele Rancan (Atl. Vicentina) 21.34. All’ultimo respiro sfuma l'oro per Gabriele Chilà nel salto in lungo: vince Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia) con un 7,78 (+1.1) che gli dà la vittoria, sorpassando il reatino che fino a quel momento conduceva con 7,60 (+0.4). Sei centimetri in meno per Mohamed Reda Chahboun (Atl. Cento Torri Pavia) con 7,54 (-0.3) . Nel peso Sebastiano Bianchetti non riesce ad avere la meglio su l'atleta di casa Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica) che sfiora i venti metri (19,90), il 19,62 del contiglianese vale il secondo posto. Con loro sul podio sale anche il 46enne Marco Dodoni (Athletic Club 96 Alperia) con 15,73. Bene Katarzyna Hnatiuk nel disco (52,46) seconda la lettone Dace Steinerte (Gs Valsugana Trentino) con 51,22. terza Natalina Capoferri (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) con 50,76.Secondo posto per Roberta Bruni nel disco, sorride Helen Falda(Atl. Brescia 1950 Ispa Group) che vince con 4,25 e sbaglia tre volte 4,42. Anche Bruni supera la stessa quota di 4,25 ma con una “x” in più e Tatiana Carne (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) è terza con 4,20.Nei 400 hs secondo posto per Olga Plakhina che porta a casa il personale col tempo di 1.00.60, prima di lei Ayomide Folorunso (57.32, Cus Parma/Fiamme Oro), terza Priscilla Carlini (1:01.59, Acsi Italia).Nelle 4x400 doppio successo per la Studentesca Rieti Milardi, al maschile con Giorgio Trevisani, Riccardo Filippini, Andrew Howe e Matteo Bianchini (3:11.51) su Atl. Vicentina (3:13.18) e Atl. Futura Roma (3.14.14), tra le donne con Maria Beatrice Marchetti, Maria Enrica Spacca, Valeria Simonelli e Maria Benedicta Chigbolu (3:37.75) su Bracco Atletica (3:39.98) e Atl. Brescia 1950 Ispa Group (3:42.47).